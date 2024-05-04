شخصيات هنأت بعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي

بدأت الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية في تقديم التهاني بمناسبة عيد الفصح للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

في هذا السياق، عايد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في بيان، الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد، "الذي يرمز الى قيامة الرب يسوع من الموت"، آملاً أن يترافق معه "قيامة لبنان من أزمته، وخروج اللبنانيين من النفق المظلم الى واحة من السلام والنور. ورحاب من الطمأنينة، وحالة من الاستقرار".

وتمنّى أن "يعمّ الفرح في القلوب، وأن تهدأ النفوس، ويستجمع اللبنانيون ارادتهم وصلابتهم ووحدتهم للوقوف سداً منيعاً بوجه الطامعين بلبنان وخيراته. في الوحدة والايمان، تحلّ النعم والبركات".

وذكر رجل الأعمال بهاء الحريري، في تصريح، "أنني أتقدم من اللبنانيين عمومًا والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصًا، بالتهنئة لمناسبة عيد الفصح المجيد. أعاده الله على الجميع بالصحة والعافية والسلام، آملين قيامة جديدة للبنان من أزماته وآلامه".