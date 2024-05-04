فنان وإنسان لن يتكرر.. نعي مؤثر من عمرو أديب للأمير بدر بن عبد المحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، الأمير بدر بن عبد المحسن.

وكتب عمرو ديب، تويتة عبر حسابه على موقع "X"، قال فيها: رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن.. قابلت العظيم أكثر من مرة وكنت أُلاحظ هالة الاحترام والتقدير والحب التي تلازمه في حركته وفي كل تصرفاته.

وأضاف عمرو أديب: مهما وصفت كمية الإعجاب التي يكنها الناس للفقيد.. نعمة نادرة استحقها عن جدارة.

وواصل: كان متميزا كفنان وكإنسان بحق لن يتكرر، سنفتقده في كل المحافل الفنية التي كان يتواجد فيها ليشارك ويتذوق ويشجع.. قيمة سعودية وعربية راقية ولن ننساه.. فمن نحت الكلمات في الجبال كلماته تعيش للأبد.