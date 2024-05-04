"أحمد تحت العربية".. اتهام سائق بدهس طفل بسيارة حضانة في المنوفية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقى طفل عمره 3 سنوات مصرعه في المنطقة السابعة السكنية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، مصرعه أسفل سيارة ميكروباص بيضاء، كان يستقلها أثناء عودته من الحضانة الخاصة به.

وقال محمد الوهيدي "عم الطفل" المتوفى في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إن سائق السيارة كان على عجلة من أمره أثناء صرفه للأطفال من السيارة بعد انتهاء اليوم الدراسي، فأنزل الطفل أحمد هيثم عبد اللطيف، 3 سنوات "نائمًا"، وكان السائق يتحدث حينها في الهاتف، ثم أدار سيارته بشكل غريب ليُكمل جولته لكنه دهس الطفل بالخطأ، مُتابعًا: "مشرفة الحضانة قالته أحمد تحت العربية".

وتابع أن السائق أبلغ الحضانة بالواقعة وأخذ الطفل إلى مستشفى السادات العام والتي قرر الأطباء وفاته بسكتة قلبية، وذلك كان خطأ فادح من الأطباء هناك، لذا حررنا محضر بقسم الشرطة ثم باشرت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بعرض جثة الطفل على الطب الشرعي لتظهر المفاجأة، حيث تبين أن نتيجة دهس الطفل بالسيارة تعرض لـ"كسور في الجمجمة والضلوع وتهتك في أنسجة الرقبة والوجه ونزيف داخلي بالصدر والمخ والأذن، وفقًا لتقرير مفتش الصحة الدكتور علاء الفقي".

في ذات السياق، ألقت وحدة مباحث السادات القبض على السائق "محمد.ع.م" 24 عامًا من قرية جزي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ويخضع حاليًا للتحقيقات.

فيما شيعت أسرة الطفل جثمانه في تمام التاسعة يوم الخميس الماضي.