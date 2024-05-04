روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أدرجت وزارة الداخلية الروسية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس السابق بترو بوروشينكو على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها.

وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

كما تم إدراج بوروشينكو على قائمة المطلوبين في روسيا.

يذكر أن صلاحيات زيلينسكي كرئيس والممنوحة له بموجب الدستور تنتهي في 21 مايو الجاري.

وشغل بوروشينكو منصب رئيس أوكرانيا في الفترة من 2014 إلى 2019.

وخلال مايو الجاري، وضعت وزارة الداخلية الروسية عدة شخصيات سياسية أوكرانية على قائمة المطلوبين، وعلى رأسهم أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا ألكسندر ليتفينينكو، ووزير العدل السابق في أوكرانيا بافيل بيترينكو، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فالنتين ناليفايتشينكو، ووزير المالية السابق لأوكرانيا ألكسندر شلاباك، والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف.

بالإضافة إلى ذلك، في نهاية أبريل المنصرم، وضعت وزارة الداخلية مرة أخرى نائبي البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو وفلاديمير باراسيوك على قائمة المطلوبين، بالإضافة إلى النائب الأول السابق لرئيس وزراء أوكرانيا فيتالي ياريما.