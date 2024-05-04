بالصور.. محافظ المنوفية يحيل 37 موظفًا بمستشفيات الرمد والحميات للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، 37 موظفَا من من العاملين بمستشفيات الرمد والحميات للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي مسبق وتقصيرهم في أداء مهام عملهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها المحافظ بعض المنشآت الطبية والمستشفيات، لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية، والوقوف على مستوى جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للتأكد على جاهزية مستشفيات المحافظة، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

واستهل محافظ المنوفية، جولته بتفقد العيادات الخارجية لمتابعة انتظام سير العمل بمستشفى رمد شبين الكوم، وأجرى حوارًا مع عدد من المرضى اطمئن خلاله على نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال والرسوم المحصلة، للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم، لضمان تقديم خدمات طبية أفضل.

وأثناء المرور تلاحظ وجود زحام شديد على العيادات الخارجية، وعلى الفور أمر المحافظ بزيادة عدد العيادات الخارجية وتزويدها بالأطقم الطبية اللازمة، لاستيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم وضمان التعامل اللحظى مع أية طوارئ.

كما تفقد محافظ المنوفية، مجمع الصيدليات واستمع لشرح وافي عن آلية العمل وقوة الأطقم الطبية وحجم تردد الحالات، وخلال جولته حرص أبو ليمون على "بونات" مواد غذائية مجانية على عمال النظافة، والأمن بالمستشفى دعمًا لهم.

وتوجه إلى غرف الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد، وحرص على زيارة الأسر الفلسطينية المصابة للاطمئنان عليهم، موجهًا بتقديم الرعاية الطبية،

كما تابع محافظ المنوفية، انتظام المنظومة بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة (جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري) بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم، وتفقد غرف العناية المركزة والعمليات، واطمأن على الحالة العامة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية.

وفي لفتة طيبة أمر المحافظ، بتخصيص كشك بقرية أم خنان بنطاق مركز ومدينة قويسنا لمريض أجرى عملية تثبيت فقرات كمصدر ثابت له ولأسرته بناءً على طلبه.

وشدد المحافظ على رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفورى خلال فترة الاجازات والاعياد مع حالات الطوارىء والمترددين، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.