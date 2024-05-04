وزارة الداخلية الروسية أدرجت زيلينسكي على قائمة المطلوبين

أدرجت وزارة الداخلية الروسية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأكراني السابق بترو بوروشينكو على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها، في وقت تستمر فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي، كما تم إدراج بوروشنكو على قائمة المطلوبين في روسيا.

يُذكر أن صلاحيات زيلينسكي كرئيس والممنوحة له بموجب الدستور تنتهي ليلة 21 أيّار، وبعدها سيصبح رئيسًا فاقدًا للشرعية، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديد ولايته.

وشغل بوروشينكو منصب رئيس أوكرانيا في الفترة من 2014 إلى 2019.

في أيار، وضعت وزارة الداخلية عدة شخصيات سياسية أوكرانية على قائمة المطلوبين: أمين مجلس الأمن القومي والدفاع (NSDC) في أوكرانيا ألكسندر ليتفينينكو، وزير العدل السابق في أوكرانيا بافيل بيترينكو، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فالنتين ناليفايتشينكو، وزير المالية السابق لأوكرانيا ألكسندر شلاباك، والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف.

بالإضافة إلى ذلك، في نهاية أبريل، وضعت وزارة الداخلية مرة أخرى نائبي البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو وفلاديمير باراسيوك على قائمة المطلوبين، بالإضافة إلى النائب الأول السابق لرئيس وزراء أوكرانيا فيتالي ياريما.