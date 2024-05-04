انطلاق أعمال الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامية في غامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت في العاصمة الغامبية بانجول، اليوم السبت، أعمال الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامية الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار (تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة).

وتبحث القمة خلال الفترة من 4 وحتى 5 مايو الجاري، القضايا والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء وهي القضايا الاقتصادية، والإنسانية، والاجتماعية، والثقافية، وقضايا الشباب والمرأة والأسرة، والعلوم والتكنولوجيا، والإعلام، والمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة.

وستناقش القمة، المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية، وظاهرة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) ،وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.