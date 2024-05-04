"النشرة": شعلة النور المقدّس وصلت  إلى كنيسة سيدة الزلزلة العجائبية في زحلة

وصلت شعلة النور المقدّس إلى كنيسة سيدة الزلزلة العجائبية التي استقدمها كاهن الرعية الاب جورج معلوف، وكان في انتظارها المئات من أبناء الرعية الذين أضاؤوا شموعهم منها للتبارك، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في زحلة.

هذا وستقام رتبة الهجمة في الكنيسة عند الساعة الخامسة من فجر غد الأحد.

ويأتي ذلك بعد أن وصلت إلى مطار بيروت الدولي شعلة النور المقدس من كنيسة القيامة في القدس لتوزّع على كنائس لبنان.

وكانت الصلاة على شعلة النور المقدس رفعت في المطار من الكهنة ورجال دين رافقوا الشعلة.

وكان قد فاض ​النور المقدس​ من ​قبر السيد ​المسيح​​ في ​​كنيسة القيامة​​ في ​​القدس​​، وقد جرى نقل شعلة النور المقدس إلى محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار، ونابلس وجنين، ومن ثمّ إلى الأردن قبل نقل شعلة النور المقدس إلى لبنان.

وفيض النّور هو معجزة تحدث كلّ عام في كنيسة القيامة بالقدس يوم ​سبت النور​ أو السّبت المقدّس، وهو اليوم الّذي يأتي بعد ​الجمعة العظيمة​ ويسبق أحد القيامة أو ​عيد الفصح​. ويعتبره الكثيرون من أكثر المعجزات المصدَّق عليها في أنحاء العالم المسيحي. وقد وُثقت المعجزة أوّل مرّة عام 1106 م. وذُكرت قبل هذا التّاريخ ولكن بصورة متقطّعة.