انتشال جثة فتى سوري قضى غرقا في بركة زراعية في عندقت العكارية

انتشلت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري بمشاركة عناصر من المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني، جثة فتى سوري، قضى غرقا داخل إحدى برك المياه الزراعية في بلدة عندقت العكارية.
وتولى فريق من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني نقل الجثة الى مستشفى سيدة السلام في القبيات، بعد أن أنهت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها.
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