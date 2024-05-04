شعلة النور المقدس وصلت إلى كنيسة دخول السيّدة في ​الأشرفية

وصلت شعلة النور المقدس الذي فاض من قبر السيد المسيح في القدس، إلى كنيسة دخول السيّدة للروم الأرثوذكس في ​الأشرفية.

إلى ذلك، هنأ النائب نديم الجميّل "أبناء الطائفة الأرثوذكسية في لبنان والعالم بالقيامة المجيدة". وقال خلال تسلمه شعلة النور المقدس في ساحة ساسين في الأشرفية: "فاض النور من قبر المسيح، ونور المسيح يفيض كل يوم في قلوبنا وحياتنا. كم يكون المسيح مسرورًا بأن نحيي ذكرى موته وقيامته، موحدين، كما كان يريد هو يوم صلى في ليلة آلامه من أجل وحدة أبنائه".

ويأتي ذلك بعد أن وصلت إلى مطار بيروت الدولي شعلة النور المقدس من كنيسة القيامة في القدس لتوزّع على كنائس لبنان.

وكانت الصلاة على شعلة النور المقدس رفعت في المطار من الكهنة ورجال دين رافقوا الشعلة.

وكان قد فاض ​النور المقدس​ من ​قبر السيد ​المسيح​​ في ​​كنيسة القيامة​​ في ​​القدس​​، وقد جرى نقل شعلة النور المقدس إلى محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار، ونابلس وجنين، ومن ثمّ إلى الأردن قبل نقل شعلة النور المقدس إلى لبنان.

وفيض النّور هو معجزة تحدث كلّ عام في كنيسة القيامة بالقدس يوم ​سبت النور​ أو السّبت المقدّس، وهو اليوم الّذي يأتي بعد ​الجمعة العظيمة​ ويسبق أحد القيامة أو ​عيد الفصح​. ويعتبره الكثيرون من أكثر المعجزات المصدَّق عليها في أنحاء العالم المسيحي. وقد وُثقت المعجزة أوّل مرّة عام 1106 م. وذُكرت قبل هذا التّاريخ ولكن بصورة متقطّعة.