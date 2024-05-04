حمام دماء ينتظر مليوني إنسان في رفح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت منظمة الصحة العالمية من «حمام دماء» ينتظر ما يقارب من مليوني شخص في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حال قيام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية برية في الأيام المقبلة.

وفيما وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الحرب في غزة بأنها «حرب ضد النساء»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، «إن أي توغل إسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة سيؤدي إلى «مذبحة» وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة».

وحذر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه في جنيف، من أن مئات الآلاف من الأشخاص في غزة سيكونون معرضين لخطر الموت الوشيك في حالة وقوع هجوم، وقال «يمكن أن تكون مذبحة للمدنيين وضربة قوية للعملية الإنسانية في القطاع بأكمله».

موجة نزوح

وقالت المنظمة «إن أكثر من 1.2 مليون شخص يعيشون حاليا في ملاجئ في المنطقة وغير قادرين على الانتقال إلى مكان آخر»، وحذرت من أن موجة جديدة من النزوح ستتسبب في زيادة الازدحام والحد من الوصول إلى الغذاء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي، مما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض وتدهور مستويات الجوع، بالإضافة إلى خسارة الأرواح».

وأكدت أن 33% فقط من إجمالي 36 مستشفى في غزة و30% من مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تزال تعمل بشكل جزئي وسط هجمات متكررة ونقص في الإمدادات الطبية الحيوية والوقود والموظفين.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى كل أنحاء قطاع غزة بالكميات المطلوبة».

حرب على النساء

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) «إن إسرائيل تواصل استهداف النساء في ضربات في قطاع غزة»، وأكدت في بيان صحفي نشرته على موقع «اكس» للتواصل الاجتماعي أن الحرب في غزة مستمرة كحرب على النساء»، مضيفة أن أكثر من 10 آلاف امرأة استشهدن وأصيبت 19 ألف امرأة أخرى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وأضافت الوكالة أنه في المتوسط يفقد 37 طفلا في غزة أمهاتهم كل يوم.

وأوضحت الوكالة أن ظروف الحياة «مروعة» بشكل خاص لأكثر من 155 ألف أمرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، حيث يواجهن صعوبات في الوصول إلى المياه والمرافق الصحية.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 211 على التوالي إلى 34654 شهيدا، والجرحى إلى نحو 77908جرحى؛ معظمهم من النساء والأطفال.

تحذيرات أمريكية

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا من شن هجوم إسرائيلي واسع على مدينة رفح، قائلا «إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين».

وأكد أمام منتدى «سيدونا» التابع لمعهد «ماكين» في ولاية أريزونا «في غياب مثل تلك الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية واسعة في رفح، لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول».

وتابع بلينكن أنه «بينما علل الإسرائيليون دخول رفح بالحاجة إلى القضاء على ملاحقة حماس، فإن هناك طرقا أفضل للقيام بذلك، وأشار أنه لم يطلع على خطة لهجوم إسرائيل المقرر على مدينة رفح تضمن حماية المدنيين، وأكد مجددا أن واشنطن لا يمكنها تأييد مثل هذا الهجوم.

احتجاجات الجامعات

بالتواكب، استمرت الاحتجاجات، التي تطالب الكليات والجامعات الأمريكية بسحب أموالها من العمليات العسكرية والحكومية الإسرائيلية في غزة، أو الشركات التي يزعم المتظاهرون أنها تستفيد منها، في الانتشار في حرم الجامعات بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعات «ييل» و»نيويورك و»هارفارد» ومعهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا وغيرها.

ورفضت بعض الجامعات سحب استثماراتها، بينما قالت جامعات أخرى أنها ستجري محادثات مع الطلاب المتظاهرين، بشأن مخاوف الاستثمار، بينما تحاول قمع احتجاجات واسعة النطاق، حسب شبكة «إيه. بي. سي. نيوز» الأمريكية أمس.

ولدى الكثير من الجامعات، تاريخ طويل من سحب الاستثمارات، في شركات لها صلات بقضايا سياسية ساخنة أو تدعمها، بطريقة أخرى، مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري وغير ذلك من الممارسات.

اعتقال متظاهرين

وتتصاعد الاحتجاجات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين داخل حرم جامعات أمريكية مختلفة، مما أدى إلى تدخل الشرطة في جامعة كولومبيا، وكلية مدينة نيويورك، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، وجامعة تكساس في أوستن والعديد من المؤسسات الأكاديمية الأخرى.

وينصب جوهر الاحتجاجات على مطالبة الجامعات والشركات بوقف العلاقات المالية مع إسرائيل، وانجرفت الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل في غزة نحو اتجاهات قاتمة في بعض الأحيان، حيث ردد أفراد عبارات هجومية، ونفذت الشرطة عمليات كبرى خلال الأيام الأخيرة لإخلاء مخيمات احتجاج مؤيدة للفلسطينيين، منها مبنى يشغله طلاب في جامعة كولومبيا بنيويورك.

وبحسب إحصاءات وسائل إعلام أمريكية، تم اعتقال أكثر من 1000 متظاهر في أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ارتكاب جرائم تشمل التعدي على ممتلكات الغير وانتهاج سلوك مخل بالقانون وارتكاب أذى إجرامي، واعتداءات.

ضحايا غزة حتى أمس:

34,654 شهيدا

10,200 مفقود

77,908 مصابين

32 شهيدا آخر 24 ساعة

41 إصابة آخر 24 ساعة

211 يوما من القصف