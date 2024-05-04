حماس تتمسك بمطالبها وتؤكد: لن نوافق على اتفاق لا يتضمن وقف العدوان على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمسكها بمطالبها وعلى رأسها وقف الحرب على قطاع غزة لإبرام صفقة تبادر أسرى مع إسرائيل، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن تضغط على تل أبيب لإرسال وفدها إلى القاهرة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض.

ووصل اليوم السبت وفد حركة حماس ومسؤولون قطريون وأميركيون اإلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في المقابل رفضت إسرائيل إرسال وفدها.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر قيادي بحركة حماس قوله، إن "الكيان الصهيوني يسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد أسراه دون ربط ذلك بإنهاء العدوان"، مشددا على أن الحركة لن توافق بأي حال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة.

وأضاف أن العدو الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة بإصراره على دخول رفح بدل وقف العدوان والانسحاب الشامل.

وتابع القيادي في حماس "معلوماتنا تؤكد أن نتنياهو شخصيا يعرقل الوصول إلى اتفاق لحسابات شخصية".

بدوره، أكد القيادي في حركة حماس حسام بدران، اليوم السبت، أن ما عرض على وفد الحركة بالقاهرة في هذه الجولة أفضل مما عرض عليها في الجولات السابقة.

وأضاف بدران أن الحركة تتعامل بجدية مع قضية التفاوض وحريصة على التوصل لاتفاق ينهي معاناة شعبنا، مؤكدا أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يتعمدون تعطيل التوصل إلى اتفاق هدنة.

وأردف قائلا "لا نتواصل مع الإدارة الأميركية بشكل مباشر ولكن عبر الوسطاء لأنها طرف غير محايد بل تشارك في المعركة، وقد طالبنا بإدخال تركيا وروسيا كضامنين لأي اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي".