شولتس يوجه نداء بشأن اليمين المتطرف

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات موحدة ضد اليمين المتطرف، في أعقاب الهجوم على سياسي ألماني أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وقال شولتس إن "أفعالا من هذا النوع تشكّل تهديدا للديمقراطية، وهذا هو السبب في أن تعبيرات عدم الاهتمام والاستسلام ليس خيارا أبدا. يجب أن نقف معا ضدها".

وأكدت الشرطة أن أربعة مهاجمين مجهولين اعتدوا بالضرب على ماتياس إيكه، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما كان يعلق ملصقات حملته الانتخابية في مدينة دريسدن بشرق البلاد مساء الجمعة.

وقال حزبه إن إيكه (41 عاما) أصيب "بجروح خطيرة" واحتاج إلى عملية جراحية بعد الاعتداء. وقالت الشرطة إن إيكه أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وخلال مؤتمر للأحزاب الاشتراكية الأوروبية في العاصمة الألمانية برلين، أوضح شولتس أن مثل هذه الأفعال تنتج عن "الجو الذي يخلقه تأليب الناس ضد بعضهم البعض".

وأضاف "يجب ألا نستسلم أبدا لأعمال العنف هذه (...) يجب أن نعارضها معا".

وأضاف المستشار الألماني أن حقيقة حدوث مثل هذه الأشياء لها علاقة أيضا بالخطب التي يتم إلقاؤها والحالة المزاجية التي يتم تشكيلها، في إشارة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي.

وألقى قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ساكسونيا باللوم على حزب البديل من أجل ألمانيا وغيره من الجماعات اليمينية المتطرفة في زرع الكراهية ضد السياسيين الديمقراطيين وحذروا من أن أنصار اليمين المتطرف "أصبحوا الآن غير مقيدين تماما" ويرون السياسيين الديمقراطيين على أنهم "أهداف قابلة للانتقاد والهجوم".