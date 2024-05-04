أمطار أعلى من المتوسط في باكستان

سجلت باكستان أبريل الأكثر أمطارا منذ 1961، مع سقوط أكثر من ضعف هطول الأمطار المعتاد خلال الشهر حسبما ذكر مركز الأرصاد الجوية الوطني.

وشهدت البلاد أياما من الطقس المتطرف في أبريل، مما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير الممتلكات والأراضي الزراعية. وقال الخبراء إن باكستان شهدت أمطارا غزيرة بسبب تغير المناخ. وارتفعت معدلات هطول الأمطار في باكستان الشهر الماضي 164 % عن المستوى المعتاد لشهر أبريل، وفقًا لتقرير نشره، يوم الجمعة، مركز الأرصاد الجوية الوطني الباكستاني.

وأثرت الأمطار الغزيرة على مقاطعات خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد وبلوشستان الجنوبية الغربية أكثر من غيرها، بعدما تسببت فيضانات الصيف المدمرة في 2022 في مقتل ما لا يقل عن 1700 شخص، وتدمير ملايين المنازل، ومحو مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات في غضون أشهر.

وفي وقت ما، كان ثلث البلاد تحت الماء. وألقى الزعماء الباكستانيون والعديد من العلماء في جميع أنحاء العالم باللوم على تغير المناخ في هطول الأمطار الموسمية المبكرة والغزيرة على نحو غير عادي.