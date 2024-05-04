الهند.. هجوم مُسلح ينتهي بإصابة 3 من القوات الجوية بولاية "جامو وكشمير"

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب هجوم مُسلح في إصابة 3 من أفراد القوات الجوية الهندية، اليوم السبت إثر تعرض سيارتين كانوا يستقلونهما لإطلاق نار من جانب مسلحين فى منطقة "سورانكوت" بمقاطعة "بونش" فى ولاية "جامو وكشمير".

في ذلك السياق، أفادت قناة "إن دى تى في" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأن هذا يعد أول هجوم كبير يستهدف القوات المسلحة هذا العام فى المنطقة التى شهدت سلسلة من الهجمات الإرهابية على الجيش العام الماضي، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار مادية أو سقوط قتلى جراء هذا الهجوم.

مصرع وإصابة 36 شخصًا إثر اندلاع حريق كبير في فندق شرقي الهند



لقى ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 أخرون؛ إثر اندلاع حريق كبير في فندق شرقي الهند.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، يوم الخميس أن الحريق بدأ عندما انفجرت أسطوانة غاز للطهي بالفندق الكائن في مدينة "باتنا" عاصمة ولاية بيهار.. فيما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ ما لا يقل عن 40 شخصا، ونجحوا في إخماد الحريق عبر الاستعانة بأكثر من 12 سيارة إطفاء.

من جهتها أفادت إدارة الإطفاء بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع بسبب عدم اتباع قواعد السلامة.

الصين تؤكد على التزامها باحترام مبدأ المنافسة العادلة وتدعو واشنطن أن تحذو حذوها

أكدت الصين مجددا التزامها باحترام مبدأ المنافسة العادلة، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحذو حذوها.

يأتي ذلك بعدما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه مما وصفه ب "الأنشطة غير العادلة" للصين خلال اجتماعه بالمسئولين في مدينة شنغهاي الصينية.

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن" الخميس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، قوله "إن الصين تتبنى دوما نموذجا للتعاون التجاري والاقتصادي يتماشى مع مبادئ السوق، وتطبق بحزم قوانين منظمة التجارة العالمية، ونأمل في أن تحترم الولايات المتحدة من جانبها مبدأ المنافسة العادلة وتلتزم بقوانين منظمة التجارة العالمية والعمل مع الصين لتهيئة الظروف الملائمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الأمريكية-الصينية".