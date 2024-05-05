قالت لديها استفسارات.. حماس: لن نُسلّم ردّنا الليلة للوسطاء بشأن وقف النار في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد قيادي بارز في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن الحركة لن تسلم ردّها على المقترح المصري هذه الليلة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. مؤكدًَا أن لدى الحركة استفسارات ستقدمها للوسطاء كي تستوضح عنها.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر في حركة حماس قوله، "ستستكمل لقاءات النقاش بين حماس والوسطاء غداً"، موضحاً "أن لدى حماس استفسارات تريد الإجابة عنها ويجرى ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف".

وفي وقت لاحق نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مصري مطلع قوله، إنه "تم الانتهاء من جلسة النقاش بين حماس والوسطاء الليلة دون الوصول إلى نتيجة نهائية".

وأكد المصدر أن التصريحات الإسرائيلية السلبية لن تؤثر على مسار الحوار الجاري في القاهرة.

ويشار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة تشهد حراكاً دبلوماسياً، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بناء على المقترح المصري الذي جرى تداوله خلال الأسبوع الأخير.

وكانت حماس قد أكدت ضرورة أن يتضمن الاتفاق نصّاً صريحاً عن وقف شامل لإطلاق النار في إحدى مراحل الصفقات لتبادل الأسرى.

في المقابل، يتمسّك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بموقفه بعدم وقف الحرب إلا بعد اجتياح مدينه رفح جنوبي قطاع غزة في حين أن هذه الخطوة تقابل برفض عربي ودولي، نظراً لوجود عشرات آلاف النازحين في المدينة، بعد أن أجبرهم الاحتلال على إخلاء مناطق شمال قطاع غزه باتجاه رفح.

وكانت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال التي تشارك فيها القاهرة إلى جانب قطر، قد كشفت عن أن أجواء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة الجارية في القاهرة منذ أمس الجمعة إيجابية، مقارنة بجولات المفاوضات الماضية.

وقال مصدر مصري، إن الكرة في الوقت الراهن في ملعب الحكومة الإسرائيلية، مضيفاً أن الإدارة الأميركية قدّمت ما يمكن وصفه بتعهدات، أو ضمانات، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على ردّ إسرائيل على مخرجات اجتماعات القاهرة اليوم.