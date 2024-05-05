أوكرانيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الجيش الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)



أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 474 ألفا و260 جنديا، بينهم 860 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7375 دبابة، منها 9 دبابات أمس السبت، و14179 مركبة قتالية مدرعة و12212 أنظمة مدفعية و1057 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و790 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 349 طائرة، و325 مروحية، و9636 طائرة مسيرة، و2147 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و16418 من المركبات وخزانات الوقود، و2002 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.