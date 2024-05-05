أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"انقطاع التيار الكهربائي في ​كريات شمونة​، بعد سقوط عدد من الصّواريخ". بدورها، أشارت قناة "الجزيرة" إلى "إطلاق نحو 20 صاروخًا من جنوب لبنان، باتجاه كريات شمونة وإصبع الجليل".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: انقطاع الكهرباء في كريات شمونة بعد سقوط صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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