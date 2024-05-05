ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل إلى 58 قتيلاً و67 مفقوداً، في حين تشهد عاصمة الولاية بورتو أليغري كارثة "غير مسبوقة".

وكانت حصيلة سابقة للدفاع المدني قد أفادت عن مقتل 56 شخصاً.

وأشار حاكم الولاية إلى أن ريو غراندي دو سول تشهد "أسوأ كارثة مناخية في تاريخها" مع إصابة نحو 300 بلدة بأضرار.

وبلدات عدة باتت معزولة، إذ قطعت مياه الفيضانات أو الانهيارات الأرضية الطرق، وتعطلت الاتصالات في الولاية، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الأحد على الأقل.

وأعطت السلطات توجيهات بإخلاء بعد نواحي مدينة بورتو أليغري، عاصمة الولاية البالغ عدد سكانها نحو 1,4 مليون نسمة والتي تتلاقى فيها مجار مائية عدة.