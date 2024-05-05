خاص| بعد الهجوم عليه.. يوسف زيدان يكشف لمصراوي كواليس تصريحاته عن طه حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أثار الكاتب والمؤرخ السوري فراس السواح، في الساعات الماضية جدلًا واسعا، عقب إدلائه بتصريحات في أحد المؤتمرات الثقافية، ذكر فيها أنه والدكتور يوسف زيدان، أهم من الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي الكاتب، الأمر الذي أثار انتقاد العديد من الأدباء والمثقفين، كما تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أكد الدكتور يوسف زيدان أن الأمر لم يتخط كونه مزحة أو مداعبة، لكنه فوجئ بهجوم شديد عليه وعلى الدكتور فراس السواح، مما أثار دهشته.

وأضاف زيدان لمصراوي: جاءت هذه المزحة بعد ساعتين من جلسة ثقافية بالمؤتمر السنوي الأول لمؤسسة تكوين الفكر العربي تحت عنوان "خمسون عامًا على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟"، وهو أمر يعني أن هناك من يقتطع الأمر من سياقه، ليصطاد في الماء العكر.

وكان الدكتور يوسف زيدان قد أثار الجدل بسؤال وجهه إلى المفكر السوري فراس سواح، في المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة تكوين الفكر العربي تحت عنوان "خمسون عامًا على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟" وبمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب، حيث وجه يوسف زيدان سؤالًا إلى فراس سواح: أنت أهم أم طه حسين؟ ورد فراس سواح "أنا أهم وأنت أهم".