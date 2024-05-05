ليس له إجابة.. فراس السواح لمصراوي: عاتبت يوسف زيدان بسبب طه حسين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

أثار الكاتب والمؤرخ السوري فراس السواح، في الساعات الماضية جدلًا واسعا، عقب إدلائه بتصريحات في أحد المؤتمرات الثقافية، ذكر فيها أنه والدكتور يوسف زيدان، أهم من الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي الكاتب، الأمر الذي أثار انتقاد العديد من الأدباء والمثقفين، كما تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه قال السواح في تصريحات خاصة لمصراوي: ما حدث كان مجرد دعابة، وهو أول مؤتمر لمؤسسة تكوين لتكريم الدكتور طه حسين.

وأضاف: جئت من سوريا خصيصا لحضور هذا المؤتمر وتكريمه، وفي بداية الجلسة حاول الدكتور يوسف زيدان أن يقدمني للحاضرين وبدأ بسؤال وهو رجل ذو دعابة وقال لي "أنت أفضل ولا طه حسين"؟ وهو سؤال ليس له إجابة، وما أذيع تم اقتطاعه من سياقه.

وتابع السواح: جلست مع زيدان بعد الندوة وجاءت وسائل الإعلام وقلت إذا كنت كاتبا عاقلا فلا أضع نفسي مع طه حسين وقلت إن هذا بسبب يوسف زيدان، وقد عاتبته في ذلك.

وكان الدكتور يوسف زيدان قد أثار الجدل بسؤال وجهه إلى المفكر السوري فراس سواح، في المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة تكوين الفكر العربي تحت عنوان "خمسون عامًا على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟" وبمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب، حيث وجه يوسف زيدان سؤالًا إلى فراس سواح: أنت أهم أم طه حسين؟ ورد فراس سواح "أنا أهم وأنت أهم".