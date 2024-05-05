إعلام عبري: احتمالات التوصل لصفقة باتت معدومة وسيتم البدء بإخلاء رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن احتمالات التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى باتت معدومة، مشيرة إلى أن المرحلة التالية هي بدء إخلاء رفح بناء على النقاشات في مجلس الوزراء.

فيما، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تسلمت من الوسطاء رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى، وفق ما أوردته "العربية" في بيان عاجل.

وصرح مسؤول في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة انتهت، موضحا أن فريق التفاوض سيعود إلى الدوحة للتشاور.

وأضاف: "الأمل في وقف إطلاق النار تضاءل خلال الأيام الأخيرة، وهناك خلافات كبيرة بين الجانبية في هذا الشأن".