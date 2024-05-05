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"مسكت في باب العربية".. تفاصيل قيام "نجار" بإلقاء زوجته من السيارة بدمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة وخطف أنجاله بدمياط.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة وخطف أنجاله بدمياط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/4/2024 حدثت مشادة كلامية بين نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وزوجته ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط لخلافات أسرية بينهما، وقيام الأول بتحرير محضر بقسم شرطة ثان دمياط ضد زوجته لعدم اهتمامها بأنجالهم وترك مسكن الزوجية.

عقب ذلك توجه لمدرسة نجله لرؤيته وقام بإصطحابه رفقته، فحدث مشاجرة بينه وبين زوجته فقام بدفعها عنوة فلاحقته لسيارته وتمسكت بالباب الخلفي إلا أنها سقطت أرضاً.

وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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