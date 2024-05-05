"هيومناي".. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة عن الإنسان والذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أطلق طلاب البرنامج الإنجليزي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشروع تخرج يحمل اسم "هيومناي- HUMANAI".

ويستهدف المشروع عدة محاور حول التوعية بمزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعي، حيث أن الغرض الأساسي لحملة "HUMANAI" هو تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة بشكل عام، مع فهم كيفية تجنب مخاطره نظراً لما شاهده ال "AI" من تطور في الآونة الأخيرة.

ويهتم المشروع بتطوير العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي للوصول لأقصى استفادة من التكنولوجيا في إنجاز المهم ودفع عجلة التقدم، بدون محو هوية الإنسان وقتل الذكاء والإبداع والعاطفة التي يتميز بها.

وأطلقت حملة "هيومناي" صفحة على منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف منشوراتها تقديم العديد من المعلومات والتوعية بالسلوكيات الآمنة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي والوسائل الذكية التي يمكن توظيفها في إنجاز المهام اليومية في الدراسة والعمل.

يأتي مشروع "هيومناي" تحت رعاية الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، والدكتورة نرمين الأزرق منسق المستوى الرابع لبرنامج الإعلام الإنجليزي، وتحت إشراف الدكتورة آلاء فوزي، وملك أسعد.