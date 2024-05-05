"أوهموه بدخول أسرته مصر".. الداخلية تكشف ملابسات النصب على أجنبي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات النصب والاحتيال على أجنبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بتعرفه على شخصين عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي، وأوهماه بقدرتهما على إدخال ذويه (يقيمون بالخارج) للبلاد نظير مبلغ مالي، وتحصل منه على مبلغ مالي مقابل ذلك، إلا أنهما لم يقوما بذلك أو رد المبلغ واتهمهما بالنصب عليه.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم ( المبلغ المالي حصيلة واقعة النصب) على النحو المشار إليه.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.