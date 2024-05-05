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معارك السودان تستمر

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رافق اقتراب استئناف جولة من جديدة من المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»- بمدينة جدة خلال الأيام المقبلة، من أجل وقف إطلاق النار، ووقف المعاناة الإنسانية- معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، شهدها بعض مناطق بالعاصمة الخرطوم، وولايات سودانية أخرى، وذكرت مصادر عسكرية لإحدى القنوات الإخبارية، إن عدة معارك عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، بمدينة بحري شمالي العاصمة.

وذكرت مصادر عسكرية، أن عدة معارك عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، شرق مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة (وسط). وأن الجيش السوداني قصف تجمعات قوات «الدعم السريع»، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة. وأكدت المصادر أن قوات «الدعم السريع» استخدمت في المعركة الطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل ضابطين وعدد من الجنود.

وفي 18 ديسمبر الماضي، اجتاحت قوات «الدعم السريع» ولاية الجزيرة، وعاصمتها ود مدني، في أعقاب انسحاب الجيش السوداني من المنطقة دون قتال.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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