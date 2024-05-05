معارك السودان تستمر

وذكرت مصادر عسكرية، أن عدة معارك عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، شرق مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة (وسط). وأن الجيش السوداني قصف تجمعات قوات «الدعم السريع»، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة. وأكدت المصادر أن قوات «الدعم السريع» استخدمت في المعركة الطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل ضابطين وعدد من الجنود.
وفي 18 ديسمبر الماضي، اجتاحت قوات «الدعم السريع» ولاية الجزيرة، وعاصمتها ود مدني، في أعقاب انسحاب الجيش السوداني من المنطقة دون قتال.
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