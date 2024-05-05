بعد مغادرة وفد حماس ورئيس المخابرات الأمريكية.. ما الذي انتهت إليه مفاوضات القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مسؤول في حماس إن مفاوضي الحركة في القاهرة غادروا إلى الدوحة الأحد، بعد انتهاء المحادثات بالقاهرة، ضمن جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المسؤول في حماس خلال تصريحات لوكالة فرانس برس، انتهاء الاجتماع مع مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وأن وفد الحركة غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات مع قادة المكتب السياسي.

وفي سياق متصل، قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن مسؤول (مطلع على المفاوضات)، إن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" وليام بيرنز، توجه إلى الدوحة أيضا للقاء وزير الخارجية القطري بشكل "طارئ".

وأوضح المسؤول، أن بيرنز توجه إلى الدوحة؛ لممارسة مزيد من الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لاستكمال المفاوضات.

بدورها، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن الوفد المصري المشارك بالمفاوضات ناقش كافة التفاصيل مع وفد حماس، مشيرا إلى أن هناك تقدم كبير في التوافق بين الطرفين.

وكشف المصدر، أن وفد حماس غادر القاهرة متجها إلى الدوحة، ومن المقرر عودته خلال 48 ساعة بالرد النهائي على الورقة المصرية.

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن احتمالات التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى باتت معدومة، لافتة إلى أن المرحلة التالية هي بدء إخلاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بناء على النقاشات في مجلس الوزراء.

فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن إسرائيل تسلمت من الوسطاء رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى، وفق ما أوردته "العربية" في بيان عاجل.

بينما أوضح المسؤول في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الأمل في وقف إطلاق النار تضاءل خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن هناك خلافات كبيرة بين الجانبين في هذا الشأن.