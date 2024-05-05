مفاوضات غزة: مدير المخابرات الأميركية إلى الدوحة ووفد "حماس" يغادر القاهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - يغادر وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العاصمة المصرية القاهرة، الليلة، للتشاور مع قيادة الحركة بشأن آخر مستجدات مفاوضات غزة. كما يتوجه مدير المخابرات الأميركية، وليام بيرنز الذي شارك في المفاوضات نفسها، إلى العاصمة القطرية الدوحة لـ"عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وفي بيان مساء اليوم الأحد، قالت حركة حماس: "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حركة حماس القاهرة الليلة عائداً للدوحة للتشاور مع قيادة الحركة".

وأضافت "حماس" أن وفدها "سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة"، مجددة التأكيد على "تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

وفي الإطار نفسه، نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر مصرية قولها، إن وفد حماس سيغادر القاهرة خلال الساعات القادمة، للتشاور مع قيادة الحركة حول هدنة وقف إطلاق النار في غزة، على أن يعود بعد يومين إلى العاصمة المصرية.

وأضافت المصادر التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الولايات المتحدة ستناقش رد حماس مع إسرائيل "وننتظر الإجابة الإسرائيلية غدا"، مشيرة إلى أنه "جرى طرح عدة بدائل وسيناريوهات لتجاوز نقطة الخلاف الرئيسية المتعلقة بوقف الحرب". وبشأن مسار المفاوضات، أوضحت المصادر ذاتها أنه "ما زال قائماً والوسطاء يكافحون من أجل الوصول إلى اتفاق".

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على محادثات الوساطة بشأن الحرب في غزة أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز توجه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف المصدر نفسه أن "بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلة المفاوضات".

وفي وقت سابق اليوم، علق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، على مشاركة وفد من الحركة في جولة المفاوضات الجارية في القاهرة، والرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أن "حماس ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل".

وقال هنية في تصريح صحافي، إنه "تأكيداً لجدية حركة حماس وإيجابيتها قبل الجولة الحالية للمفاوضات، فإنها أجرت سلسلة من الاتصالات مع الإخوة الوسطاء ومع فصائل المقاومة، وعقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، وحملته مواقفها الإيجابية والمرنة مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لدى الحركة هي لوقف العدوان على شعبنا، وهو موقف جوهري ومنطقي، ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارا"، متسائلاً: "ما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه؟".

العربي الجديد