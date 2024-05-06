CNN عن مصدر مطلع: إيقاف إدارة بايدن شحنة ذخيرة إلى إسرائيل لا علاقة له بالعملية العسكرية المحتملة في رفح

نقلت شبكة "CNN" عن مصدر مطلع بان إيقاف إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن شحنة ذخيرة إلى إسرائيل لا علاقة له بالعملية العسكرية المحتملة في رفح.

وأوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بادين الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أميركية الصنع كانت متجهة إلى إسرائيل، بحسب ما نقل المراسل السياسي لموقعي "واللا" الإسرائيلية و"أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين اثنين.

وبحسب التقرير، فإن وقف شحنة الذخيرة "أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية"، ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها واشنطن بتأخير شحنة أسلحة للجيش الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول الماضي.