صور أقمار صناعية تكشف حشودا عسكرية إسرائيلية على مشارف رفح

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت صور أقمار صناعية أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية مكثفة في مواقع مختلفة قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتظهر الصور العالية الجودة التي حصلت عليها الجزيرة والتقطت بتاريخ 3 مايو/أيار الحالي، بدء تمركز حشود عسكرية إسرائيلية في 3 مواقع متقاربة، بتاريخ 28 أبريل/نيسان الماضي، في قاعدة أميتاي العسكرية، وكيبوتس حوليت، وقرب منطقة معبر كرم أبو سالم.

ووفق تحليل الصور، توجد 150 آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة أميتاي، في حين تتمركز 20 آلية أخرى في كيبوتس حوليت، و120 آلية إسرائيلية بين حوليت ومعبر كرم أبو سالم.

وبعد متابعة وتحليل التطورات على الأرض على مدار الأسبوعين الماضيين، تبين أن الجيش الإسرائيلي أنشأ خط إمداد لوجستي يمتد من قاعدة أميتاي إلى معبر كرم أبو سالم ثم يستمر الطريق إلى داخل قطاع غزة بالتحديد شرق رفح.

واستبق الجيش وصول قواته بإنشاء خيام لإيواء الجنود داخل قاعدة أميتاي العسكرية التي تبعد بأقل من 3 كيلومترات عن حدود قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت ظهر اليوم عن قصف حشود عسكرية إسرائيلية في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية باتجاه منطقة كرم أبو سالم.

كما أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية إصابة 10 إسرائيليين، إصابات بعضهم خطيرة، في الهجوم الصاروخي الذي وصفته مصادر إسرائيلية بأنه خطير وغير مسبوق.

المصدر : الجزيرة