بعضهم نزح 6 مرات.. عائلات فلسطينية تخلي شرق رفح خوفًا من الهجوم الإسرائيلي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، النازحين الفلسطينيين في رفح إلى الإخلاء الفوري، تمهيدًا لتنفيذ عملية عسكرية "محدود" في المدينة الحدودية، وقدر جيش الاحتلال عدد الفلسطينيين المقرر إخلائهم من المدينة بنحو 100 ألف شخص.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، تهديداته باجتياح المدينة الحدودية منذ فترة، واعتبرها آخر معاقل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتسببت تهديداته في مخاوف دولية من انزلاق القطاع إلى وضع كارثي غير مسبوق، وجر المنطقة إلى صراع أكبر.

وبقيت رفح الواقعة جنوبي غزة في منأى عن العمليات البرية الإسرائيلية التي انطلقت في 27 أكتوبر الماضي في القطاع، لكنها تتعرّض بشكل منتظم لغارات جوية وقصف مدفعي.

بعد دعوة جيش الاحتلال اليوم لسكان رفح بالإخلاء الفوري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديوهات وصور، تظهر عشرات الفلسطينيين وهم يتركون المدينة الحدودية في رحلة نزوح جديدة.

تقدر منظمة الصحة العالمية، عدد الفلسطينيين في مدينة رفح بنحو 1.2 مليون فلسطيني، وحذرت مرارًا من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

ويثير هذا التهديد قلقًا دوليًا واسعًا على مصير المدنيين، بما في ذلك من الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، والتي أكدت معارضتها لعملية في رفح ما لم تقترن بخطط لحماية المدنيين.

بعد التحذيرات التي أطلقها جيش الاحتلال صباح اليوم، أعلن أنه سيلقي منشورات ورسائل نصية واتصالات هاتفية بالإضافة لإعلانات عبر وسائل الإعلام، لحث الفلسطينيين المدنيين على الانتقال التدريجي للمناطق الحدودية التي يزعم بأنها مناطق آمنة.

وفي منشور مرفقًا بخريطة للقطاع، ألقاه جيش الاحتلال صباح اليوم على النازحين في رفح، أعلن خلاله عن توسيع منطقة الخدمات الإنسانية في منطقة المواصي، وزعم أنها ستمتد من دير البلح حتى خان يونس.

واعتبر المنشور، مدينة غزة منطقة قتال خطيرة، داعيًا إلى عدم العودة إلى شمال غزة، أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المنطقة الإنسانية في مواصي ويدعو السكان إلى الإخلاء مؤقتًا من الأحياء الشرقية لرفح إلى المنطقة الإنسانية الموسعة. وسنواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك تفكيك حماس وعودة جميع الأسرى".

وتلوّح الدولة العبرية، منذ أسابيع باجتياح مدينة رفح وتصفها بإنها "آخر معاقل حماس"، وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحاته بأن العملية العسكرية في رفح ضرورية لتحقيق أحد الأهداف المعلنة لإسرائيل من الحرب في غزة، وهو تفكيك حماس.

وفي أحدث تقديرات الأمم المتحدة بشأن عدد النازحين في رفح، يرجح أن رفح تستضيف أكثر من 1.3 مليون نازح، يمثلون نحو نصف سكان غزة، موضحة أن الكثير من الفلسطينيين برفح نزحوا نحو 6 مرات هروبًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.