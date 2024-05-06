"أونروا" ترفض المشاركة في الإخلاء القسري لسكان رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن "الهجوم" الإسرائيلي المتوقع على رفح، سيؤدي إلى "المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين"، وذلك على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي بدء إخلاء الفلسطينيين من رفح تمهيدًا لعملية عسكرية.

وأكدت "الأونروا" أنها لن تشارك في الإجلاء القسري للسكان في رفح أو في أي مكان آخر في قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن الحياة في رفح محفوفة بالمخاطر، والظروف المعيشية رهيبة بالفعل، ويمكن أن تتفاقم أكثر، وأن العواقب ستكون مدمرة بالنسبة لـ1.4 مليون شخص.

وأضافت أن التهديد الذي يلوح في الأفق بالنزوح الإضافي قد يدفع المجتمع إلى تجاوز نقطة الانهيار، مما يزيد المخاطر على مئات الآلاف من الناس.