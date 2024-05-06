شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. توزيع هدايا على الأطفال بمناسبة عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتجهيز وتحضير عدد كبير من الهدايا والألعاب، استعداداً لتوزيع علي الأطفال والمواطنين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم.

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده من أجل توسيع نطاق مبادراته المجتمعية لتشمل قطاعات إضافية وزيادة انتشارها في إطار توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وبما يساعد على تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان.

وبفضل جهود التحالف الوطني، لم يعد العمل الخيري مقتصرًا على تقديم المساعدات العينية المباشرة ولكن امتد للكثير من الخدمات، وتشمل توجيه القوافل الطبية وتقديم المساعدات الطبية العاجلة للأسر الأكثر احتياجًا، بجانب حملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه ونشر ثقافة التطوع، حيث استقبل 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطنى.

جدير بالذكر إلى أن التحالف الوطني أعلن صدورالقرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثامن من مايو 2024، حيث يشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وذلك في إطار القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



مشاركة التحالف الوطني في احتفالات عيد القيامة مشاركة التحالف الوطني في احتفالات عيد القيامة



فعاليات التحالف الوطني للأخوة الاقباط فعاليات التحالف الوطني للأخوة الاقباط



خلال فعالية التحالف الوطني



هدايا التحالف الوطنى



شباب التحالف الوطنى



