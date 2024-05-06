شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة لعمومية دار المعارف: نسعى للوصول لأفضل أداء للمؤسسة لتحقيق الصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رانده فتحى، المرشحة لعضوية الجمعية العمومية بمؤسسة دار المعارف، إن الجمعية العمومية لأي مؤسسة في الدولة منوط بها مهمة جليلة وطنية في مراقبة أعمال مجلس الإدارة والجهات في المؤسسات الصحفية وذلك للوصول إلى أفضل أداء في تحقيق المهام الرئيسية المسئول عنها المؤسسة.

وأضافت رانده فتحى فى تصريحات لها، أن الجمعيات العمومية في جميع المؤسسات تتواجد بغرض الحفاظ على حقوق العاملين بها وتحقيق العدالة الشاملة للعاملين، متابعة :" أتعهد بأن أقوم بواجبي على أكمل وجه في المحافظة على حقوق الزملاء الصحفيين، ومراقبة الأداء المالي والحساب الختامي للمؤسسة، إضافة الى أنه بجانب جميع زملائي نسعى للوصول إلى أفضل أداء للمؤسسة بما يحقق الصالح العام للصحفيين".

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت من قبل عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك طبقاً لما انتهت إليه اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات المُشكلة بموجب قرار الهيئة.

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لبداية الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، وموعد اجراء الانتخابات وذلك طبقاً للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات.