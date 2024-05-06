شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على مهران: تعديل "فيتش" نظرتها يعكس ثقة المجتمع الدولى فى اقتصادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تعديل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام.

وأوضح مهران، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا التعديل سيساهم في زيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فضلا عن تحسين فرص الحصول على تمويل بتكلفة أقل لمصر، دعم تنفيذ خطط التنمية في مصر.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن تعديل وكالة "فيتش" للنظرة المستقبلية لمصر يدل على أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مصر في تحسن مستمر، مثل معدلات النمو والاستقرار المالي والسيطرة على التضخم.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن تعديل النظرة المستقبلية الاقتصاد المصري ستساهم في جذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد النائب الدكتور علي مهران، على ضرورة تنفيذ الحكومة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.