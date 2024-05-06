شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: التحالف الوطنى مؤشر نجاح المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره لدور التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وخدماته التي تقدم للمجتمع المصري خاصة في القرى والمحافظات في مجالات متعددة، الصحية منها والاجتماعية والسكنية والتي تعبر عن تمكين اجتماعي وصحي وبيئي وتعليمي.

وأكد عبد الجواد أحمد أن نجاح تجربة التحالف الوطنى ككيان غير حكومى وأحد منظمات المجتمع المدني المصري يحفز ويشجع باقي المنظمات والجمعيات الأخرى علي تغيير سياساتهم وأهدافهم واستراتيجياتهم وأجندتهم بما يتفق وأولويات واحتياجات المجتمع والوطن بما يسهم ويعظم دور المجتمع المدني كشريك الدولة والوطن في تحقيق جهود التنمية.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التحالف الوطنى يقوم بدورا إنسانيا ليس فقط على الصعيد الوطنى بل على الصعيد العربي المتمثل فى قوافل المساعدات الإنسانية الصحية والغذائية لأشقائنا في غزة، مطالبا كافة منظمات العمل الأهلى في مصر بدراسة تجربة التحالف الوطنى والخروج منها بالدروس المستفادة وإعادة بناء استراتيجياتهم في ضوء تجربة التحالف الناجحة.