شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: تغيير نظرة وكالة فيتش عن الاقتصاد المصرى بمثابة مؤشر قوى على زيادة الثقة فى السياسات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بالتحول الإيجابي الذي أجرته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بشأن مصر، حيث قررت تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.

وقال عابد، في تصريحات خاصة، أن هذه الخطوة بمثابة مؤشر قوي على الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة المصرية، وتعزز الجهود الرامية لتعزيز النمو المستدام وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه يترتب عن هذا التحول الإيجابي تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الثقة لدى المستثمرين، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة للشعب المصري.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.

وتابع النائب علاء عابد، أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق النجاح والازدهار بجهود مشتركة وتعاونية بين جميع الأطراف المعنية.