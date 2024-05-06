شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بخارجية النواب محذرا من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية: انعكاساته خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يكون علي انعكاسات خطيرة على المنطقة بأكملها.

وأكد "القاضي" في تصريحات لـ"الخليج 365"ـ تحذيراته من مخاطر شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلي أن أي اجتياح لرفح الفلسطينية سيكون له عواقب إنسانية وخيمة ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى هذه المدينة، باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل قطاع غزة.

ودعا القاضي إلي ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا علي أهمية استجابة الفصائل الفلسطينية سواء حماس وغيرها بجانب إسرائيل إلي الرؤية المصرية التي تستهدف حل الأزمة بأكملها.