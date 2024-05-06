شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب: اجتياح رفح الفلسطينية أكبر جريمة إبادة فى التاريخ المعاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم عبد الكريم درويش رئيس خارجية النواب، أن التفاعلات الجارية خلال الساعات القليلة الماضية والتي تنذر باجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية يشكل حال حدوثه أكبر جريمة إبادة جماعية في التاريخ المعاصر لشعب تحت الاحتلال، ويفاقم بشكل نوعي المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بل يفوق المجازر الإسرائيلية منذ عام 1948 وحتى الآن.

وتابع كريم درويش في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن هذا الجنون في إدارة الملف سياسي وعسكريا وعدم الالتفات للرأى العام العالمي حتى من أهالي الأسرى الإسرائيليين يرجع لتطرف الحكومة الإسرائيلية والخوف من المحاسبة السياسية والجنائية.

وأردف درويش أنه كان من المأمول بعد الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية بصدور قرار لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الفائت أن يكون ذلك مقدما لمفاوضات العقلاء تفضي لعودة الفلسطينيين في مناطقهم التي دمرها الاحتلال وبدء مفاوضات جادة في إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر رئيس خارجية النواب القوى الدولية المعنية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي شهدت ومازالت مظاهرات مؤيدة للجانب الفلسطيني من أن اجتياح القطاع سيشكل تهديد للسلم والأمن وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما أنه لن يحقق الأمن والاستقرار بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

