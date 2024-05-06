شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: اجتياح رفح الفلسطينية سيتسبب فى مخاطر جسيمة للمنطقة بأكملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اجتياح الاحتلال الإسرائيلي رفح، سيتسبب في مخاطر جسيمة على المنطقة بأكلمها.

وأوضح عبدالمولى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلي أن أي اجتياح لرفح الفلسطينية سيكون له عواقب إنسانية وخيمة ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى هذه المدينة، باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل قطاع غزة.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بصفة عامة ومن واشنطن بصفة خاصة، سرعة التحرك لإجبار جيش الاحتلال على الوقف الفوري لإطلاق النار وعدم التفكير في اجتياح رفح الفلسطينية.

وأكد النائب خالد عبدالمولى، أن الدولة المصرية حذرت بدورها من خطورة الوضع الحالي وتداعياته، ولا تريد تمدد الصراع في المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا العمل يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.

وشدد النائب خالد عبدالمولى، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والتدخل الفوري لمنع أي عمل عدواني يستهدف الشعب الفلسطيني ومدينته رفح، فضلا عن احترام القوانين الدولية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بدلاً من التصعيد العسكري وانتهاك حقوق الإنسان.