مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب ثلاثة أخرين، جراء تصادم سيارة بدراجة نارية، في منطقة البرمودى جنوب مدينة الخارجة محافظة الوادى الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة البرمودى بطريق الخارجة باريس، ما أسفر عن مصرع رجب إبراهيم بركه ، محمود احمد هلال، واصابة يونس جابر يوسف 24 عاما، ورائد جمال رسمى 25عاما، وبيشوى عماد سعد 23 عاما، وجرى نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفي الخارجة العام، وجارِ تحرير محضر بالواقعة لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.