زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات حربيّة شنّت غارات جوّيّة استهدفت نحو 15 مبنى عسكريًًا وبنية تحتيّة تمّ وضعها داخل معسكر تابع لقوّة الرّضوان التّابعة لـ"حزب الله" في منطقة عرب اللويزة جنوب ​لبنان​". وأشار في تصريح، إلى أنّ "متابعةً للإنذارات الّتي تمّ تفعيلها في منطقة الشمال خشية تسلّل مسيّرة معادية، فقد تمّ رصد مسيّرة مفخّخة تسلّلت من منطقة لبنان نحو منطقة المطلة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: استهدفنا نحو 15 مبنى وبنية تحتية بمعسكر لـ"حزب الله" في عرب اللويزة جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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