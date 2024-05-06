"‎مياه لبنان الجنوبي": تعرُض منشآت مشروع نبع الطاسة لأضرار وندعو لحصر استخدام المياه بـ"الخدمة"

أعلنت "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​"، للمشتركين والمواطنين المستفيدين من مياه ​نبع الطاسة​، أنّ "بعد تعرُّض محيط منشآت مشروع نبع الطاسة لغارات جوّيّة، أدّت إلى تضرّر غرف المحوّلات والكهرباء وغرف المضخّات والخزّان وبعض خطوط الضّخّ، والّتي نتج عنها أيضًا انتشار رائحة كريهة قويّة في المحيط، ومحافظةً على صحة المواطنين وكتدبير احتياطي، تنصح المؤسّسة الجميع بالاقتصار في استخدام المياه على "الخدمة"، وتجنّب استخدامها للشّرب أو الطّهي أو كلّ ما يرتبط بالمأكولات والمشروبات، إلى حين انتهاء المؤسّسة من إجراء الفحوصات المخبريّة الضّروريّة والتّأكّد من سلامة المياه؛ على أن تصدر بيانًا مفصّلًا عن النّتائج فور جهوزها".

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