أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34.735 والمصابين إلى 78.108 منذ السابع من تشرين الأول"، كذلك أعلنت الوزارة أن "قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر راح ضحيتها 52 شهيدا و90 مصابا خلال 24 ساعة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة: إسرائيل ارتكبت 5 مجازر راح ضحيتها 52 شهيدا و90 مصابا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.