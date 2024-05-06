حماس: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي ومقاومتنا على أتَم الاستعداد للدفاع عن شعبنا

اكدت حركة "حماس" في بيان، إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي، ومقاومتنا على أتَم الاستعداد للدفاع عن شعبنا.

واشارت حماس الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يمضي في الحرب، دون اكتراث للكارثة الإنسانية في القطاع أو لمصير أسرى العدو بغزة.

ودعت حماس المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزل.