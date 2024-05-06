اكدت حركة "حماس" في بيان، إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي، ومقاومتنا على أتَم الاستعداد للدفاع عن شعبنا.
واشارت حماس الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يمضي في الحرب، دون اكتراث للكارثة الإنسانية في القطاع أو لمصير أسرى العدو بغزة.
ودعت حماس المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزل.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي ومقاومتنا على أتَم الاستعداد للدفاع عن شعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.