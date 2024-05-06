مقتل شاب اثر إطلاق النار عليه أثناء تواجده داخل سيارته في منطقة سد البوشرية

اقدم شخص في منطقة سد البوشرية على قتل الشاب الشاب "ك.خ." بإطلاق النار عليه أثناء تواجده داخل سيارته، وقد هرب مُطلق النار إلى جهة مجهولة فيما تعمل القوى الأمنية على ملاحقة الجاني.

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