توقيف 3 أطفال من التابعيّة السوريّة طعنوا طفل لبناني بعدما فشلوا في محاولة سرقته في فرن الشباك

تعرّض طّفل لبنانيّ لـ3 طعنات داخل ملعب لكرة السّلّة عند محلة تحويطة النهر في فرن الشباك من قبل ثلاثة أطفال من التابعيّة السوريّة، تتراوحُ أعمارهم بين الـ13 والـ15 عاماً.

وفي التفاصيل، حاول السّوريون سرقة الفتى، وعندما فشلوا بالامر قام اثنان منهم بطعنه، ثمّ لاذ الثالث بالفرار، إلّا أنّ شبّاناً في المحلّة استطاعوا القبض على اثنَيْن من المعتدين تمّ تسليمهما للأجهزة المختصّة، ولا يزال البحث عن الثّالث مستمراً.