قوى الأمن: توقيف زوجين سوريين يروجان المخدرات في جبل لبنان وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الدّاخلي، عن قيام شخصَين مجهولَين بترويج ​المخدرات​ في مناطق عدّة من محافظة ​جبل لبنان​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تمكّنت الشّعبة من معرفة هويَّتَيهما، وهما: "خ. ا." (من مواليد عام 1981، سوري) بحقّه مذكرة توقيف بجرم تجارة مخدّرات وبلاغي بحث وتحرٍّ بجرم سرقة بطريقة احتياليّة، وزوجته: "ر. ق." (من مواليد عام 1986، سوريّة)".

كشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-04-16، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في بلدة ​دير قوبل​، على متن سيّارة نوع "Geely"، تُستخدم في عمليّات التّرويج، تمّ ضبطها"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشهما والسّيّارة ومنزلهما، تمّ ضبط كميّة من ​الكوكايين​ مقسّمة في أظرفة ومعدّة للتّرويج".

وذكرت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات في مناطق من جبل لبنان، على متن السّيّارة المضبوطة"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".