شمعون: النظام الفيدرالي يمكن أن يؤسس للمستقبل المنشود وأن يكون الحل الأمثل لتفادي التقسيم

عرض رئيس حزب "الوطنيّين الأحرار" النّائب ​كميل شمعون​، خلال حفل عشاء تكريمي أقامته مفوضيّة الحزب في ​سيدني​، على شرفه، لـ"المشروع المُقترح من الحزب كخيارٍ لحلّ المشكلة اللّبنانيّة، والمتمثّل بـ"جمهوريّة لبنان الاتحاديّة". واعتبر أنّ "النّظام الفيدرالي يُمكن أن يؤسّس للمستقبل المنشود في مجتمعنا المتعدّد، وأن يكون الحلّ الأمثل لتفادي التّقسيم، بعد أن فشِلَ النّظام المركزي في تأمين الاستقرار السّياسي والاجتماعي منذ قيام دولة لبنان الكبير".

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