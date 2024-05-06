أشار عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب سجيع عطية، خلال زيارته محطّة ضخّ المياه في بلدة العيون في الجومة- عكار، إلى أنّ "زيارتنا الأساسيّة هي لتأكيد بداية وضع ألواح الطاقة الشمسية لتخفيف مصروف على الدّولة وعلى المحطّة، وبالتالي هذه المبادرة تحمل دعمًا من الوكالة الأميركيّة للتّنمية الدّوليّة، الّتي بادرت بدعمنا في ألواح الطّاقة الشّمسيّة"، لافتًا إلى "أنّنا الآن بدأنا بالعمل عليها، وبدأنا بالجرف وأصبحت في خواتيمها".
وبارك عطيّة لـ38 قرية عكاريّة مشروعها التّنموي، "باعتبارها تستفيد من هذه المحطّة لتأمين مياه الشرب"، وشكر كلّ من ساهم في هذا المشروع، وخصّ وزارة الزّراعة الّتي ضمّت إلى المحطّة قطعة أرض إضافيّة لإتمام المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر عطية زار محطة ضخ المياه الرئيسية في بلدة العيون- عكار: 38 قرية تستفيد منها لتأمين مياه الشرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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